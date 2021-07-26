На Львовщине из поезда прямо на железнодорожные пути выпал парень: подробности

26 июля около 5:00 на железной дороге во Львовской области произошло ЧП.

По информации местного СМИ "Золочів.нет", на железнодорожных путях в районе Золочева нашли парня, который, предположительно, выпал из поезда.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что молодой человек жив, однако находится в состоянии комы в одной из клиник Львова.

Сейчас по данному факту проводится расследование, медики продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Напомним, недавно электричка, которая следовала по маршруту "Одесса-Застава", сбила человека. Женщина-пешеход погибла на месте, а пассажирам пришлось добираться до пункта назначения пешком - по железнодорожным путям.

Также мы сообщали, что в Австрии вагон поезда, в котором находились 53 школьника, сошел с рельсов и перевернулся. Причиной происшествия стало упавшее на рельсы дерево, из-за чего вагон опрокинулся в реку Мур.