В Николаеве 14-летние дети устроили массовую драку со стрельбой: появились фото и видео

Во вторник, 27 июля, в Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, потасовка произошла вечером, и разборонять толпу подростков возрастом от 14 лет отправили несколько нарядов патрульных.

По прибытию копы обнаружили более десятка дерущихся возрастом до 16 лет, которые отказались говорить о причине конфликта.

У одного из подростков медики диагностировали незначительное ранение - по всей видимости, от пневматического пистолета, однако от медпомощи он отказался.

В результате, полицейские таки смогли воспроизвести сценарий того вечера: парни что-то не поделили в Каштановом сквере и решить спор захотели силой, для чего перешли в тихое место - за киосками на Спасской. Там началась массовая драка, и один из участников в разгар конфликта достал пистолет и открыл огонь.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и личность стрелка, ранившего несовершеннолетнего.

Напомним, также в Николаеве неделями ранее произошла массовая драка, но тогда дралось несколько мужчин возрастом от 20-ти до 34-х лет, и были слышны звуки выстрелов.