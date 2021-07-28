В Тернопольской области выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)

В городе Лановцы Тернопольской области в среду, 28 июля, пошел град размером, как перепелиное яйцо.

Об этом сообщили местные жители на своих страницах в Facebook.

Одна из пользователей соцсети, Оксана Жмака, поделилась фото, на котором сравнила размер льда со своей рукой.

Также женщина показала видео, на котором видно град, разбросанный по клумбе и на траве. Можно увидеть, что льда довольно-таки много.

Кроме того, в сети появилось видео, снятое во время непогоды.

В комментариях к посту Жмаки одна из жительниц села Волица Тернопольской области показала фото собранного в руки града.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Тернопольской области 28 и 29 июля будут продолжаться дожди и грози. Кроме того, такую же погоду стоит ожидать и на выходных.

Касательно температуры, днем она будет составлять +25-30 градусов, а ночью +16-18.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 июля на Италию обрушился мощный град.

Напоминаем о том, что 23 июля Южную Африку засыпало снегом - в сети появились фото и видео.