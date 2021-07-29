Журналисты рассказали в каких регионах российские агенты готовят дестабилизацию через РПЦ (ВИДЕО)

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Четверг, 29.07.2021
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Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф

Россия готовит новый блицкриг в противостоянии с Украиной, а помогать ей, как и 7 лет назад, клирики Русской православной церкви в Украине. Те до сих пор, вопреки украинскому законам, маскируются под Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом говорится в выпуске проекта Украина Selfie, который вышел на 24-м канале.

Журналисты еще раз напомнили об участии священников РПЦ в Украине в событиях семилетней давности, когда сначала в Крыму русское духовенство убеждало украинских военных складывать оружие, а позже на Востоке укрывало в своих монастырях боевиков ДНР/ЛНР, их оружие и тому подобное.

«В конечном итоге именно участие российского духовенства под прикрытием Московского патриархата в гибридной войне на стороне агрессора дало толчок к получению автокефалии Православной церкви Украины, отмечают эксперты. А вот политической воли навсегда решить проблему РПЦ в Украине не было как у предыдущего президента, так и у действующего. Поэтому у Владимира Путина до сих пор под рукой разветвленная всеукраинская разведывательно-диверсионная структура - УПЦ МП, а с ней и планы по захвату Юго-Востока Украины», - пишет 24-й канал.

На сегодня наиболее напряженная ситуация сразу в трех областях - Харьковской, Запорожской и Днепропетровской. Они граничат с оккупированными территориями и здесь работают аж 7 епархий РПЦ в Украине. Русская церковь, как и 7 лет назад, имеет сильные позиции, приверженность местных властей, и разветвленную сеть пророссийских организаций и боевых клубов под своим крылом, указывают журналисты.

«Силовую поддержку Харьковской епархии УПЦ МП оказывал бойцовский клуб «Оплот». С началом войны он организовался в одноименный батальон - структурное подразделение армии террористов «ДНР». «Оплота» в Харькове давно нет, но остались пророссийские организации, всевозможные союзы советских офицеров, чью деятельность координирует местная епархия УПЦ.

Похожая ситуация и в Запорожье, где до сих пор не решена и проблема абсолютно пророссийской околоцерковной организации «Радомир», известной в Запорожье как «боевое крыло» Запорожской епархии УПЦ МП. Координирует боевиков непосредственно митрополит Лука - глава Запорожской епархии УПЦ МП. В 2018 году во время обысков на базе «Радомир» силовики изъяли незарегистрированное оружие и даже отличия Министерства обороны Российской Федерации», - указывает 24-й канал в своей статье.

Казалось, Днепр выгодно отличается от Харькова и Запорожья, указывают журналисты Украины Selfie. Здесь с 2015 года у власти представитель тогда еще проукраинского Блока Петра Порошенко Борис Филатов. Так как выяснилось, сам Филатов - давний сторонник московской церкви с патриаршими наградами от Кирилла - главы РПЦ.

«В Днепре ни для кого не секрет, что господин Филатов является старостой прихода московской церкви. Поэтому, конечно, он с ними поддерживает очень тесные связи, все делает именно для московской церкви. И наоборот - против украинской церкви в Днепре», - отметил днепровский активист Геннадий Бутенко.

Хотя Филатов сейчас активно отмежевывается от своего церковного прошлого, впрочем, позиции русской церкви в городе как никогда мощные.

«Пророссийские организации никто не распустил и не преследует. Притаились, но всегда готовы и казачки с «Екатеринославского казацкого округа». Которые, по информации СМИ, теперь имеют мощного партнера - охранную компанию «Леон». Владелец которой - Михаил Кошляк, депутат областного совета от ОПЗЖ и давний бизнес-партнер самого Филатова и Геннадия Корбана», - пишет 24-й канал.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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РПЦ, Расследование, агрессия РФ.
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