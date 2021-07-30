Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене

Если украинское государство борется с коррупцией и махинациями чиновников довольно вяло, о чем прямо говорят наши западные партнеры, то журналисты и гражданские активисты продолжают наращивать эту борьбу. В последнее время с заголовков многих изданий и интернет-сайтов не сходят имена главы Харьковской обладминистрации Айны Тимчук и ее бывшего мужа, также чиновника, возглавляющего местную «Укртрансбезопасность», Андрея Тимчука. Поводом стал фильм-расследование, о том, как госчиновники, имеющие коммерческую недвижимость в оккупированном Крыму продолжают не только ею распоряжаться, но и неплохо на этом зарабатывают. Более того, во многих действиях этих чиновников прослеживаются не только факты коррупции, но также государственной измены и сотрудничество с оккупационными властями. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев в открытых источниках фильм «Как губернатор Крым продавала. Взятка СБУ и признание Крыма российским».

В пятницу, в Киеве, в информационном агентстве «Українські новини» прошла пресс-конференция, организованная авторами нашумевшего фильма. На нее, помимо журналистов, были приглашены представители правоохранительных органов и фигуранты журналистского расследования Тимчук А.Л. и Тимчук А.А. Однако, кроме журналистов и организаторов на мероприятие больше никто не явился.

Как сообщил руководитель ГО «У.Права» Олег Яковлев, все факты, изложенные в фильме имеют документальные подтверждения и авторы расследования готовы официально передать их правоохранительным органам. По его словам, накануне гражданскими активистами были направлены соответствующие заявления в СБУ, Генпрокуратуру, МВД, Офис Президента, Кабинет министров и депутатам Верховной Рады. Однако, никакой официальной реакции пока не последовало.

Правда, на своей странице в «Фейсбук» Андрей Тимчук разместил сообщение, в котором утверждается, что авторы фильма вымогали от него 30 тысяч долларов за то, что фильм не будет показан публике. В свою очередь, участвовавший в расследовании основатель проекта «Кнопки Харьков» Марк Копыл назвал такие обвинения безосновательными.

«Когда человек выдвигает такие обвинения, он как минимум, должен предоставить доказательства. У него была возможность показать переписку или аудиозаписи переговоров, подтверждающие факт вымогательства. Но ничего этого нет и быть не может», - отметил активист.

Участники пресс-конференции выразили надежду, что представители государства таки обратят внимание на изложенные факты и разосланные заявления, и от них последует соответствующая реакция на представленные факты, и как минимум будет поведено официальное расследование.