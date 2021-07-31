На шахте в Донецкой области произошел взрыв: есть пострадавшие

В поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось в 5:12 утра 31 июля. Предварительно - взорвался газ. В больницу попали 10 человек, часть из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Про взрыв на шахте шахтоуправления "Покровское" спасателям сообщили около 6 утра, взрыв произошел в 815 метрах под землей. Сдетонировало в северном полевом конвейерном штреке. Пострадали 10 сотрудников. Их госпитализировали в районную больницу в Покровске.

По словам главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца взорвалась воздушно-метановая смесь во время проведения буровзрывочных работ.

Последствия взрыва продолжает ликвидировать один военизированный горно спасательный отряд. Причины, обстоятельства взрыва и последствия для шахты установят специалисты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на шахте в Турции произошел сильный взрыв - погибли минимум 200 человек.