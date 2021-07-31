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На шахте в Донецкой области произошел взрыв: есть пострадавшие

На шахте в Донецкой области произошел взрыв: есть пострадавшие
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф "Покровское"

В поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось в 5:12 утра 31 июля. Предварительно - взорвался газ. В больницу попали 10 человек, часть из них в тяжелом состоянии. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. 

Про взрыв на шахте шахтоуправления "Покровское" спасателям сообщили около 6 утра, взрыв произошел в 815 метрах под землей. Сдетонировало в северном полевом конвейерном штреке. Пострадали 10 сотрудников. Их госпитализировали в районную больницу в Покровске. 

По словам главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца взорвалась воздушно-метановая смесь во время проведения буровзрывочных работ. 

Последствия взрыва продолжает ликвидировать один военизированный горно спасательный отряд. Причины, обстоятельства взрыва и последствия для шахты установят специалисты. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на шахте в Турции произошел сильный взрыв - погибли минимум 200 человек. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Шахта, Донецкая область, Взрыв, Донбасс, Удачное, Покровск.
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