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В Черкассах байкеры избили молодую пару и разнесли их автомобиль: видео с камер попало в сеть

В Черкассах байкеры избили молодую пару и разнесли их автомобиль: видео с камер попало в сеть
18:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Черкассах группа байкеров из Одессы, участвовавшая в "Мотопробеге Единства", избила водителя и его спутницу, а после этого начала громить их автомобиль. 

Соответствующие кадры обнародованы в телеграм-канале "Ху**ая Одесса". 

Со слов пострадавшей девушки, они ехали по улице Смелянской и перестроились перед стоящей колонной байкеров. Она утверждает, что тем это не понравилось и они начали выкрикивать матерные слова и бить машину цепями и ногами. 

Пострадавшая также говорит, что им удалось оторваться от мотоциклистов, когда те пытались их зажать. Однако позже те все же догнали пару и пришли на разборки. 

"У нас сотрясение у обоих, у парня намного хуже чем у меня, все болит, рёбра, почки хватает", - сказала она. 

На кадрах обнародованных в сети видно, что байкеры набросились на молодых людей всей толпой и начали избивать. При этом девушку потащили за волосы. Другие участники драки начали бить стекла автомобиля. 

Согласно сообщению полиции, все детали происшествия устанавливаются. 

"По каким причинам, кто совершал и кто провоцировал ситуацию, и другие обстоятельства сейчас выясняют следователи", - отметили правоохранители. 

В настоящее время открыто дело по ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или ее лишения на срок до четырех лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве в пятницу состоялась акция сторонников ЛГБТ-движения. Сорвать прайд пришли представители националистических организаций, что в итоге переросло в потасовки с правоохранителями

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Полиция, Драка, Черкассы.
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