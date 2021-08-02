"Учли прошлый опыт": в Киеве готовятся к новому локдауну

В Киеве разрабатывают систему работы транспорта в случае нового локдауна - его эксперты ожидают уже через несколько недель. 10 августа планируют запустить подачу заявок на электронные пропуска в транспорт для сотрудников предприятий критической инфрастуктуры.

Об этом сообщает сайт Киевской горгосадминистрации.

Подробный план действий после регистрации также будет описан на сайте КМДА. Сообщается, что электронные пропуска в транспорт будут персонализированными.

В Украине ограничения работы транспорта - часть карантинных мероприятий, решение о которых принимается местными властями.

В связи с риском распространения штамма "Дельта" коронавирусной инфекции местные и центральные власти уже приняли ряд мер. Среди них - ограничения в пересечении границы и новые правила для работы учебных заведений. Предварительно, работать в желтой, оранжевой и красной зонах смогут лишь те учреждения образования, где более 80% сотрудников привиты от COVID-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в двух областях не зарегистрировали ни единого случая коронавируса за минувшие сутки.