"Учли прошлый опыт": в Киеве готовятся к новому локдауну

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Понедельник, 02.08.2021
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15:38 Сегодня Телеграф

В Киеве разрабатывают систему работы транспорта в случае нового локдауна - его эксперты ожидают уже через несколько недель. 10 августа планируют запустить подачу заявок на электронные пропуска в транспорт для сотрудников предприятий критической инфрастуктуры. 

Об этом сообщает сайт Киевской горгосадминистрации. 

Подробный план действий после регистрации также будет описан на сайте КМДА. Сообщается, что электронные пропуска в транспорт будут персонализированными. 

В Украине ограничения работы транспорта - часть карантинных мероприятий, решение о которых принимается местными властями. 

В Украине продлят карантин: какие ограничения действуют сейчас

В связи с риском распространения штамма "Дельта" коронавирусной инфекции местные и центральные власти уже приняли ряд мер. Среди них - ограничения в пересечении границы и  новые правила для работы учебных заведений. Предварительно, работать в желтой, оранжевой и красной зонах смогут лишь те учреждения образования, где более 80% сотрудников привиты от COVID-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в двух областях не зарегистрировали ни единого случая коронавируса за минувшие сутки.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, Администрация КГГА, Covid-19, COVID-19 Коронавирус, Локдаун.
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