Граната была боевой - мужчине, захватившему заложников в Кабмине, грозит 4 уголовных дела (фото)

В Киеве в здании Кабинета Министров 4 августа мужчина захватил заложников. Он угрожал взорвать гранату. Она оказалась боевой.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

ЧП произошло около 10 утра в среду, к счастью переговорщикам удалось уговорить мужчину не вырвать гранату и сдаться. Согласно официальной информации, захвативший заложников в Кабмине - бывший военный и ему 43 года.

(Фото: Национальная полиция)

По событию, как сообщает прокуратура, зарегистрировали уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: захват государственных зданий( ст. 341 ), угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345), захват заложников( ч. 2 ст. 147 ), незаконное обращение с оружием(ч. 1 ст. 263).

Ранее "Телеграф" писал, что предварительно удалось идентифицировать захватившего заложников как Владимира Прохнина - участника АТО.

Также в соцсетях сомневаются, был ли захват реальным - выдвинута версия про постановку.