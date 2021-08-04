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Граната была боевой - мужчине, захватившему заложников в Кабмине, грозит 4 уголовных дела (фото)

Граната была боевой - мужчине, захватившему заложников в Кабмине, грозит 4 уголовных дела (фото)
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Національна поліція

В Киеве в здании Кабинета Министров 4 августа мужчина захватил заложников. Он угрожал взорвать гранату. Она оказалась боевой. 

Об этом сообщает Киевская городская  прокуратура. 

ЧП произошло около 10 утра в среду, к счастью переговорщикам удалось уговорить мужчину не вырвать гранату и сдаться. Согласно официальной информации, захвативший заложников в Кабмине - бывший военный и ему 43 года. 

задержание Кабмин

взрывотехники в кабмине

(Фото: Национальная полиция)

По событию, как сообщает прокуратура, зарегистрировали уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: захват государственных зданий( ст. 341 ), угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345), захват заложников( ч. 2 ст. 147 ), незаконное обращение с оружием(ч. 1 ст. 263).

Ранее "Телеграф" писал, что предварительно удалось идентифицировать захватившего заложников как Владимира Прохнина - участника АТО. 

Также в соцсетях сомневаются, был ли захват реальным - выдвинута версия про постановку.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, Кабинет Министров, Граната, захват заложников, Владимир Прохнин.
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