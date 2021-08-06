“Ребёнок не мог встать с кровати”: на Львовщине найденная в лесу косуля начала нападать на людей (видео)

На Львовщине в Станиславчицком округе в семьи, нашедшей в лесу косулю, забрали животное в охотничье хозяйство после того, как зверек начал нападать на людей.

Об этом сообщает "ТСН".

Косуля жила более года во дворе у людей, но когда у него выросли рожки, стала бодаться и травмировать людей. Среди пострадавших были и взрослые и дети.

Когда животное было маленьким, оно жило в доме вместе с хозяевами.

"Он спал всю зиму с детьми, имел отдельный диван", - рассказывает владелица животного Людмила.

Когда Бэмби подрос, то научился открывать калитку и несколько раз убегал.

Именно тогда он и травмировал людей.

«Побил мне дочь, на ножке и груди были синяки, ребенок не мог на второй день ни встать с кровати, ни есть», - рассказывает мама пострадавшей.

Как минимум четыре человека пострадали от дикого животного. Староста деревни Владимир Ясинский после полученных жалоб решил вмешаться.

В связи с этим работники охотничьего хозяйства забрали животное под свою опеку.

"Дикого зверя нельзя забирать из природы, потому что потом на свободе он не выживет, слишком без предварительной реабилитации", - говорит руководитель охотничьего хозяйства.

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