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На Житомирщине чернокопатели устроили "бизнес", продавая тротил из авиабомб времен Второй мировой

На Житомирщине чернокопатели устроили "бизнес", продавая тротил из авиабомб времен Второй мировой
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф СБУ

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила двух жителей Бердичевского района, которые изымали взрывчатку с авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны для того, чтобы получить потом за нее деньги.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области подпольный цех, где сохраняли  найденные взрывчатые вещества.

По словам спасателей, это могло быть опасно для местных жителей, поскольку ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации и в результате к масштабному взрыву.

Правоохранители в ходе расследования выяснили, что двое жителей Бердичевского района собирали боеприпасы на местах бывших боевых действий. 

Боеприпасы

Когда находили что-то, самостоятельно раскрывали и тем самым нарушали правила безопасности.

Мужчины пояснили оперативникам, что изъятую из боеприпасов взрывчатку они хотели потом продавать представителям криминальных кругов.

В общем правоохранители обнаружили в злоумышленников почти 15 кг взрывчатого вещества. Среди найденного были две емкости с заготовленным тротилом, 37 авиационных бомб различного калибра, а также артиллерийский порох.

Боеприпасы

Работники СБУ уничтожили изъятые боеприпасы на специальном полигоне.

Сейчас  прокуратура Житомирской области продолжает досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 июля в Одессе местный житель нашел три мины под мусорным баком.

Напоминаем, что в мае 2021 года Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

СБУ, Житомирская область, Боеприпасы, Взрывчатка, Бердичевский район.
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