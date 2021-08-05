"Забыл выпить таблетки": Балашов в костюме Бэтмена устроил шоу в Киеве (фото, видео)

Лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, который 4 августа убегал от следователей, желающих вручить ему подозрение, днем позже, в четверг 5 августа, сам явился в Печерскую полицию Киева в костюме Бэтмена.
Об этом сообщил сам Балашов на своей странице в Facebook.
В среду, 4 августа, экс-депутат, услышав как следователь начинает представляться, отошёл будто бы за адвокатом и потом начал убегать, после чего сел в машину и уехал. Полицейскому так и не удалось вручить мужчине подозрение.
В сети появилось видео, как все происходило.
На следующий день после побега Балашов нарядился в костюм Бэтмена и сам пришел к правоохранителям.
"Допросы становятся веселей. Сегодня Бэтмен наблюдает за коррупционными действиями Кавуна. Печерская полиция, требуется чистка от фальсификаторов", - подписал свой пост в соцсети Балашов.
Также он заявил, что получил еще три повестки на следующую неделю и расширенное подозрение.
"Нам угрожают червяки из девяностых и полицейская мафия. Двигаем либертарианство и перестаём их боятся. Бэтмен с нами", - добавил лидер партии "5.10".
Также в сети появилось видео, как Балашов посреди улицы обматерил следователя.
"…Ах ты блин пи**юк…23 года пи***асу… и идешь на**й…", - говорит на видео экс-депутат.
Читатели соцсетей активно отреагировали на происходящее.
Ранее "Телеграф" сообщал, как лидера партии "5.10" Геннадия Балашова поймали в Киеве на парковке на тротуаре.