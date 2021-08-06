Обвинил во всем начальство: в Днепре нашли повешенным подполковника СБУ

В лесополосе Днепра нашли повешенным подполковника СБУ, который работал в отделе "Т" (департаменте защиты национальной государственности). Мужчина оставил предсмертную записку, в которой в самоубийстве обвинил руководство.

Об этом вечером в четверг, 5 августа, сообщил экс-народный депутат Игорь Мосийчук в Telegram.

По его словам, погибший подполковник оставил предсмертную записку, в которой назвал виновных в своей смерти. Там фигурировало два имени - начальник отдела "Т" и его заместитель.

Также Мосийчук обнародовал фрагмент документа в котором говорится о том, что 5 августа жена подполковника позвонила начальнику департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области и переслала ему СМС, которая по содержанию была похожа на предсмертную записку. После этого мужчину начали разыскивать.

В документе также отмечается имя подполковника - Николай Владимирович.

В результате поисков подполковника нашли повешенным в лесополосе одного из жилых массивов Днепра.

Подробности смерти будут выяснять правоохранители.

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