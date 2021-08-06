Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко
Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ
Обсудили агрессию Путина и Крым: Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США
Обсудили агрессию Путина и Крым: Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба

На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)

На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф

Под Киевом в районе села Большая Дымерка произошло ДТП с участием легковушки и колонны военной техники. Движение на трассе Киев-Чернигов заблокировано.

Об этом утром в пятницу, 6 августа, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что легковой автомобиль хотел проехать участок дороги быстрее и вклинился в организованную колонну военной техники чем спровоцировал аварию.

В результате ДТП движение по трассе Киев-Чернигов заблокировано как в направлении Скибина, так и в направлении Залесья. Это подтверждают данные онлайн-карты пробок Киевской области.Пробки на трассе Киев-Чернигов

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Львовом в ДТП погиб сын известного бизнесмена - что известно об аварии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 584

Все по теме:

ДТП, Киевская область, Военная техника, трасса Киев-Чернигов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звали в поход, ритуально убивали и ели: в России задержали пару сатанистов (фото)
02 Из озера Арабатской Стрелки выловили почти двухметрового крокодила: отдыхающие не верят (фото)
03 "Это прорыв": Украина договорилась о поставках препаратов прямого действия от COVID-19
04 Обвинил во всем начальство: в Днепре нашли повешенным подполковника СБУ
05 Включайте голову: Зеленский призвал "с мозгами" оценивать выдачу паспортов РФ на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве накрыли турагентов, которые отправляли на оздоровление пророссийских боевиков и военных РФ (фото)
В Киеве накрыли турагентов, которые отправляли на оздоровление пророссийских боевиков и военных РФ (фото)
Второй день подряд Украина бьет почти двухмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
Второй день подряд Украина бьет почти двухмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)
На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)
На концерте &quot;Мумий Тролль&quot; в Киеве мужчина устроил пикет с призывом &quot;не кормить московских гастролеров&quot;
На концерте "Мумий Тролль" в Киеве мужчина устроил пикет с призывом "не кормить московских гастролеров"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь