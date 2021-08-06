На трассе под Киевом легковушка протаранила колонну военной техники, движение полностью парализовано (карта и видео)

Под Киевом в районе села Большая Дымерка произошло ДТП с участием легковушки и колонны военной техники. Движение на трассе Киев-Чернигов заблокировано.

Об этом утром в пятницу, 6 августа, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что легковой автомобиль хотел проехать участок дороги быстрее и вклинился в организованную колонну военной техники чем спровоцировал аварию.

В результате ДТП движение по трассе Киев-Чернигов заблокировано как в направлении Скибина, так и в направлении Залесья. Это подтверждают данные онлайн-карты пробок Киевской области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Львовом в ДТП погиб сын известного бизнесмена - что известно об аварии.