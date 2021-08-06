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В Киеве задержали вербовщицу "Исламского государства", которую разыскивал Интерпол

В Киеве задержали вербовщицу "Исламского государства", которую разыскивал Интерпол
11:24 Сегодня Телеграф ВВС

Служба безопасности Украины задержала в Киеве 6 августа вербовщицу международной террористической группировки "Исламское государство" которая скрывалась от розыска Интерполом в Украине. 

Об этом сообщает сайт ведомства. 

На своей родине - в одной из стран Центральной Азии женщина вербовала наемников террористов для участия в боевых действиях в Сирии. В Украину она проникла обманув государство неправдивыми сведениями и получила постоянный вид на жительство. В нашей стране она скрывалась от наказания. Сейчас она под экстрадиционным арестом. 

"Исламское государство" - джихадистская международная экстремистская организация. Другие названия - ИГ, ИГИЛ, ДАИШ. Она отделилась от Аль-Каиды в 2003 году. В период наибольшей активности террористы контролировали большую часть Ирака и земли в Сирии. Общая контролируемая ИГИЛ территория насчитывала 88 тысяч кв. км. Сейчас они ушли в подполье, после масштабных операций по их уничтожению, но продолжают совершать нападения во многих странах.  

Так, "Телеграф" писал, что в июле боевики "Исламского государства" убили в Африке почти полсотни жителей деревень на северо-западе Нигерии. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, СБУ, Интерпол, Джихад, Служба безопасности Украины, Исламское государство.
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