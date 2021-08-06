Сработали подушки безопасности: в Кропивницком водитель остался без глаза и зубов из-за ямы на дороге (видео)

В городе Кропивницкий местный житель во время ливня влетел в яму на дороге, вследствие чего потерял глаз и несколько зубов.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал "Ветер".

По словам пострадавшего Дмитрия Гребенюка, в тот день он ехал автомобилем по улице Вокзальная и неожиданно начался ливень.

Из-за дождя водитель не увидел на дороге яму, поэтому попал в нее.

В результате у него сработала подушка безопасности.

Обломки разбитого стекла выбили Дмитрию глаз и несколько зубов.

"Я ехал очень медленно, километров 20-30 в час, и все же въехал в очень глубокую яму. Подушка безопасности сработала не совсем правильно", - рассказывает водитель.

Пострадавший сразу же после происшествия позвонил в скорую помощь и полицию.

"Я вызвал полицию, но правоохранители неправильно трактовали. Там нужно было написать о ненадежном состоянии дорожного покрытия, а они заявили, что я не убедился в безопасности. Будем это обжаловать", - говорит Дмитрий.

Мужчина собирается добиваться от местной власти компенсации и уже нанял для этого адвоката.

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