Сработали подушки безопасности: в Кропивницком водитель остался без глаза и зубов из-за ямы на дороге (видео)

В городе Кропивницкий местный житель во время ливня влетел в яму на дороге, вследствие чего потерял глаз и несколько зубов.
Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал "Ветер".
По словам пострадавшего Дмитрия Гребенюка, в тот день он ехал автомобилем по улице Вокзальная и неожиданно начался ливень.
Из-за дождя водитель не увидел на дороге яму, поэтому попал в нее.
В результате у него сработала подушка безопасности.
Обломки разбитого стекла выбили Дмитрию глаз и несколько зубов.
Пострадавший сразу же после происшествия позвонил в скорую помощь и полицию.
"Я вызвал полицию, но правоохранители неправильно трактовали. Там нужно было написать о ненадежном состоянии дорожного покрытия, а они заявили, что я не убедился в безопасности. Будем это обжаловать", - говорит Дмитрий.
Мужчина собирается добиваться от местной власти компенсации и уже нанял для этого адвоката.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине появится 6 платных автобанов: в Мининфраструктуры озвучили стоимость проезда для водителей.
Также мы писали, станет ли инициатива Министерства инфраструктуры Украины реальностью, или же останется очередной вехой в 20-летней борьбе за платные дороги.