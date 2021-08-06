Центр Киева перекроют на четыре дня из-за репетиций парада ко Дню Независимости

Центр Киева перекроют на четыре дня в связи с репетициями парада войск ко Дню Независимости и проведением мероприятий в День Независимости. Масштабное перекрытие улиц столицы запланировано на 18, 20, 22 и 24 августа.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, 18, 20, 22 августа с 15:30 до 18:00 ограничат движение транспорта по таким улицам:

ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальная, ул. Жилянская, ул. Антоновича.

Также 18, 20, 22 августа с 15:30 до 01:15 перекроют движение по улицам:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик,

ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),

Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом узвозе,

ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого узвоза по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

А с 19:00 до 1:15 в эти же дни движение транспорта ограничат на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

В День Независимости Украины - 24 августа:

с 6:00 до 08:00 временно ограничат движение на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

с 06:00 до 12:00 полностью перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик);

с 06:00 до 16:00 перекроют движение ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

О всех изменениях в движении общественного транспорта в КГГА обещают сообщить отдельно.

Также известно, что временно для посетителей 18, 20, 22 августа ограничат вход на Труханов остров из-за тренировок артиллерийского салюта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на празднование 30-летия независимости Украины выделят около 5,4 миллиарда гривен.