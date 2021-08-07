"Иди на х**н отсюда": под Одессой зеленкой "лечили" водителя, отказавшегося везти участника АТО бесплатно (фото)

В городе Черноморск Одесской области облили зеленкой водителя маршрутки, который матом ответил ветерану АТО за предоставление удостоверения участника боевых действий.

Об этом инциденте 2 августа сообщила в Facebook общественная организация ветеранов "АТО"Рапира, а уже сегодня, 7 августа, местный активист Демьян Ганул написал, что "водитель позеленел".

Сообщается, что водителю маршрутки №25 "Черноморск - Одесса" не понравился тот факт, что ветеран хотел воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте, что вполне законно. Так, после предъявления удостоверения, водитель обматерил мужчину.

"Как вы за**али своими удостоверениями. Иди на х**н отсюда", – высказался водитель.

В сети публикация этого факта вызвала множество осуждений, а уже сегодня местный активист Демьян Ганул написал, что с водителем провели "воспитательную беседу".

"Он позеленел, и теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги – защитников Украины следует уважать", - написал он.

К сообщению активист прикрепил фотографии облитого зеленкой водителя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что водитель уснул за рулем микроавтобуса на Волыни - четыре человека в больнице.