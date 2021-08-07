Скачать
Суббота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
Зеленский понял, что от Путина не стоит ждать ничего хорошего: о чем говорит интервью президента
Зеленский понял, что от Путина не стоит ждать ничего хорошего: о чем говорит интервью президента
Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине
Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине
В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)
В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)

"Иди на х**н отсюда": под Одессой зеленкой "лечили" водителя, отказавшегося везти участника АТО бесплатно (фото)

"Иди на х**н отсюда": под Одессой зеленкой "лечили" водителя, отказавшегося везти участника АТО бесплатно (фото)
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook/Демьян Ганул

В городе Черноморск Одесской области облили зеленкой водителя маршрутки, который матом ответил ветерану АТО за предоставление удостоверения участника боевых действий.

Об этом инциденте 2 августа сообщила в Facebook общественная организация ветеранов "АТО"Рапира, а уже сегодня, 7 августа, местный активист Демьян Ганул написал, что "водитель позеленел".

Сообщается, что водителю маршрутки №25 "Черноморск - Одесса" не понравился тот факт, что ветеран хотел воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте, что вполне законно. Так, после предъявления удостоверения, водитель обматерил мужчину.

"Как вы за**али своими удостоверениями. Иди на х**н отсюда", – высказался водитель.

В сети публикация этого факта вызвала множество осуждений, а уже сегодня местный активист Демьян Ганул написал, что с водителем провели "воспитательную беседу".

"Он позеленел, и теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги – защитников Украины следует уважать", - написал он.

К сообщению активист прикрепил фотографии облитого зеленкой водителя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что водитель уснул за рулем микроавтобуса на Волыни - четыре человека в больнице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 138

Все по теме:

Одесская область, Водитель маршрутки, Ветеран АТО, Облили зеленкой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трассу "Одесса-Николаев" засыпало снегом в августе (видео)
02 Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте
03 В США поймали карася с человеческими зубами (фото)
04 Разворот Украины в сторону Китая: американские журналисты потребовали от Кулебы объяснений
05 Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские синхронистки выиграли &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
&quot;Моя лучшая поездка на море, б***ь&quot;: непогода добралась до украинских курортов (видео)
"Моя лучшая поездка на море, б***ь": непогода добралась до украинских курортов (видео)
5 областей на грани - кто может оказаться в желтой зоне карантина по COVID-19
5 областей на грани - кто может оказаться в желтой зоне карантина по COVID-19
С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь