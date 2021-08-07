Отец с дочерью организовали в центре Киева производство брендовых вещей, выдавая их за импортные

Прошли те времена, когда "всю контрабанду делали в Одессе, на Малой Арнаутской улице". Теперь импортный, уже не считающийся контрабандным, товар, блестяще изготавливают в самой украинской столице. Одно из таких производств полицейские "накрыли" в центре Киева.

"Украинские поклонники элитных мировых брендов были убеждены, что покупают итальянский и французский люкс, на самом деле, надевали контрафакт из подпольных отечественных ателье, - сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. - Преступная группа из 5 человек организовала цех, где отшивали одежду, обувь и аксессуары брендов «Hermes», «Stefano Ricci», «Zilli» и других модных марок. Сбывали же кожаные товары по ценам оригиналов на территории столицы и области, а также онлайн".

Туфли из крокодиловой кожи стоили 500-550 долларов, ремни – 300 долларов, чтобы у покупателей не возникало сомнений в подлинности приобретаемых ими изделий.

По словам Андрея Небытова, во время обысков у злоумышленников изъяли поддельную обувь, сумки, кепки, ремни, а также гарнитуру с поддельной маркировкой иностранных брендов, мастер-формы для создания логотипов, инструкции по пошиву контрафакта и даже брендовую упаковку.

"Телеграфу" удалось выяснить еще некоторые подробности этой лакшери-аферы.

Организаторами бизнеса был 53-летний мужчина и его 30-летняя дочка. Совместно с троими подельниками они открыли в центре Киева ателье и магазин, где непосредственно продавали свой "импортный" "элитный" товар. Более того, через свой интернет-магазин они сбывали "брендовые" вещички по всей Украине.

Разные ателье изготавливали различные товары и их элементы, например, кто-то собственно обувь, кто-то к ним стельки. Одни аферисты занимались изготовлением полиграфии и упаковки для "брендовых" вещей – коробок, пакетов. Другие трудились над выпуском "фирменных" ярлыков.

Деятельность этого предприятия продолжалась около года. У покупателей брали заказы, обещая привезти вещи из Франции или Италии, а потом изготавливали их в своих ателье непосредственно подгоняя под запросы или размеры заказчика.

Правоохранители провели у организаторов 4 обыска. Изъяли мастер-формы для изготовления логотипов, обуви. В мастерских обнаружено 16 крокодильих шкур, которые планировалось превратить в обувь, ремни и сумочки.

Как же удалось выйти на контрафакт? Производители одной из известных французских марок обратились в Украину с информацией о том, что здесь в подпольных цехах изготавливают подделки их продукции. И когда начали проверять, то обнаружили подпольный "синдикат". Нашли изготовителей, организаторов и торговый объект и мастерские.

А что же с качеством продукции - она на самом деле соответствует мировому стандарту? Пока еще неизвестно. Во Францию уже отправлен один из экземпляров украинской подделки, а выводов от зарубежных мастеров пока еще нет.

"Сейчас подпольное «лакшери» производство ликвидировано, а его организаторы будут нести ответственность. Спасибо работникам следственного управления и уголовного розыска полиции Киевской области за заботу о наших потребителей", - подводит итоги деятельности правоохранителей Андрей Небытов. И советует соотечественникам: "Забрендовывайтесь внимательнее".

Однако в комментариях к посту начальника киевской областной полиции поправляют – дескать, цены на товары, хоть и были высокими, однако сильно отличались от цен оригиналов, следовательно, люди знали или догадывались о том, что берут подделку, и просто "охотились за брендом" и просто экономили деньги.

"Уважаемый господин Андрей, уважаю вас не только как спортсмена, но и как профессионала. Но в данном случае вынужден обратить внимание на то, что видимо вас немного неверно информировали. Вы указываете, что туфли из крокодила фирмы "Гермес", "Стефано", "Риччи" у «поддельщиков» стоили $500, а ремень 300. А затем указываете, что это якобы цена оригинала. Ставлю вас в известность, что оригинальные аналогичные туфли указанных фирм стоят от $5000, а ремень, минимум, $2 500. Так что те, кто покупали эту продукцию, хорошо знали, что это далеко не цена оригинала. Поэтому предварительная квалификация по ч 4 ст 190 преждевременна".

А еще напоминают, что в отличие от популярных в Украине супермаркетов, акций "Налетай - подешевело" у известных зарубежных фирм не бывает: "У таких брендов таких больших скидок не бывает. Например, Луи Виттон вообще не делает скидок".

Ну и немножко смеются над незадачливыми покупателями: "Судя по объемам - ребята были востребованы, а ценник – космос, сейчас занервничает весь Киев, кто задорого купил GOOd копию. Полицейские – молодцы", "Охотники за брендами, видимо, сейчас напряглись -«обули» ли их в кожу крокодила?", "Представляю в каком шоке клиенты, вам - браво!".