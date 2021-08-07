Скачать
Суббота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
Украинка Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине
Молодая женщина внезапно умерла во время свадьбы на Буковине
В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)
В Киеве прощаются с экс-премьером и первым главой СБУ Евгением Марчуком (фото, видео)

Отец с дочерью организовали в центре Киева производство брендовых вещей, выдавая их за импортные

Отец с дочерью организовали в центре Киева производство брендовых вещей, выдавая их за импортные
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф

Прошли те времена, когда "всю контрабанду делали в Одессе, на Малой Арнаутской улице". Теперь импортный, уже не считающийся контрабандным, товар, блестяще изготавливают в самой украинской столице. Одно из таких производств полицейские "накрыли" в центре Киева.

"Украинские поклонники элитных мировых брендов были убеждены, что покупают итальянский и французский люкс, на самом деле, надевали контрафакт из подпольных отечественных ателье, - сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. - Преступная группа из 5 человек организовала цех, где отшивали одежду, обувь и аксессуары брендов «Hermes», «Stefano Ricci», «Zilli» и других модных марок. Сбывали же кожаные товары по ценам оригиналов на территории столицы и области, а также онлайн".

Туфли из крокодиловой кожи стоили 500-550 долларов, ремни – 300 долларов, чтобы у покупателей не возникало сомнений в подлинности приобретаемых ими изделий.

По словам Андрея Небытова, во время обысков у злоумышленников изъяли поддельную обувь, сумки, кепки, ремни, а также гарнитуру с поддельной маркировкой иностранных брендов, мастер-формы для создания логотипов, инструкции по пошиву контрафакта и даже брендовую упаковку.

"Телеграфу" удалось выяснить еще некоторые подробности этой лакшери-аферы.

Организаторами бизнеса был 53-летний мужчина и его 30-летняя дочка. Совместно с троими подельниками они открыли в центре Киева ателье и магазин, где непосредственно продавали свой "импортный" "элитный" товар. Более того, через свой интернет-магазин они сбывали "брендовые" вещички по всей Украине.

Разные ателье изготавливали различные товары и их элементы, например, кто-то собственно обувь, кто-то к ним стельки. Одни аферисты занимались изготовлением полиграфии и упаковки для "брендовых" вещей – коробок, пакетов. Другие трудились над выпуском "фирменных" ярлыков.

Деятельность этого предприятия продолжалась около года. У покупателей брали заказы, обещая привезти вещи из Франции или Италии, а потом изготавливали их в своих ателье непосредственно подгоняя под запросы или размеры заказчика.

Правоохранители провели у организаторов 4 обыска. Изъяли мастер-формы для изготовления логотипов, обуви. В мастерских обнаружено 16 крокодильих шкур, которые планировалось превратить в обувь, ремни и сумочки.

Как же удалось выйти на контрафакт? Производители одной из известных французских марок обратились в Украину с информацией о том, что здесь в подпольных цехах изготавливают подделки их продукции. И когда начали проверять, то обнаружили подпольный "синдикат". Нашли изготовителей, организаторов и торговый объект и мастерские.

А что же с качеством продукции - она на самом деле соответствует мировому стандарту? Пока еще неизвестно. Во Францию уже отправлен один из экземпляров украинской подделки, а выводов от зарубежных мастеров пока еще нет.

"Сейчас подпольное «лакшери» производство ликвидировано, а его организаторы будут нести ответственность. Спасибо работникам следственного управления и уголовного розыска полиции Киевской области за заботу о наших потребителей", - подводит итоги деятельности правоохранителей Андрей Небытов. И советует соотечественникам: "Забрендовывайтесь внимательнее".

Однако в комментариях к посту начальника киевской областной полиции поправляют – дескать, цены на товары, хоть и были высокими, однако сильно отличались от цен оригиналов, следовательно, люди знали или догадывались о том, что берут подделку, и просто "охотились за брендом" и просто экономили деньги.

"Уважаемый господин Андрей, уважаю вас не только как спортсмена, но и как профессионала. Но в данном случае вынужден обратить внимание на то, что видимо вас немного неверно информировали. Вы указываете, что туфли из крокодила фирмы "Гермес", "Стефано", "Риччи" у «поддельщиков» стоили $500, а ремень 300. А затем указываете, что это якобы цена оригинала. Ставлю вас в известность, что оригинальные аналогичные туфли указанных фирм стоят от $5000, а ремень, минимум, $2 500. Так что те, кто покупали эту продукцию, хорошо знали, что это далеко не цена оригинала. Поэтому предварительная квалификация по ч 4 ст 190 преждевременна".

А еще напоминают, что в отличие от популярных в Украине супермаркетов, акций "Налетай - подешевело" у известных зарубежных фирм не бывает: "У таких брендов таких больших скидок не бывает. Например, Луи Виттон вообще не делает скидок".

Ну и немножко смеются над незадачливыми покупателями: "Судя по объемам - ребята были востребованы, а ценник – космос, сейчас занервничает весь Киев, кто задорого купил GOOd копию. Полицейские – молодцы", "Охотники за брендами, видимо, сейчас напряглись -«обули» ли их в кожу крокодила?", "Представляю в каком шоке клиенты, вам - браво!".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 253

Все по теме:

Мошенники, Подделки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трассу "Одесса-Николаев" засыпало снегом в августе (видео)
02 Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте
03 Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант
04 В США поймали карася с человеческими зубами (фото)
05 Разворот Украины в сторону Китая: американские журналисты потребовали от Кулебы объяснений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские синхронистки выиграли &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Посреди улицы в Одессе загорелась линия электропередачи: специалисты сказали &quot;ничего страшного&quot;
Посреди улицы в Одессе загорелась линия электропередачи: специалисты сказали "ничего страшного"
Отец с дочерью организовали в центре Киева производство брендовых вещей, выдавая их за импортные
Отец с дочерью организовали в центре Киева производство брендовых вещей, выдавая их за импортные
С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь