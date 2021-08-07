На Одесчине током убило 10-летнего ребенка

В Одесской области от удара током погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В сообщении указано, что происшествие произошло Болградском районе, когда мальчик пошел в хозяйственное помещение, чтобы молоть зерно на электрожерновах.

Позже его обнаружила сестра.

На место были вызваны врачи, однако они смогли лишь констатировать смерть ребенка.

В настоящее время на месте работают полицейские, которые устанавливают все детали инцидента.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Одесской области пятилетний мальчик во время отдыха с родителями на природе залез в трансформаторную будку и погиб от удара током.

А во Львовской области подросток погиб из-за удара током во время ремонтных работ в местной церкви.