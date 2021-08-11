"Сняли порчу" с четы пенсионеров за 240 тысяч гривен: под Киевом поймали двух мошенниц

В Рокитном под Киевом две мошенницы провели ритуал "снятия порчи с родственников" пожилой пары и забрали у тех 240 тысяч гривен наличными.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Фейсбук.

Он отмечает, что схема, по которой действовали две злоумышленницы ромской национальности является очень банальной. Сначала две женщины 50-ти и 41-года запугали пострадавших страшными сказками о неминуемой гибели родных, а затем провели спасительный "ритуал" и забрали у них деньги.

Впрочем благодаря тому, что в полицию обратились относительно быстро, мошенниц удалось задержать вместе с деньгами.

"Досадно констатировать, с какой легкостью некоторые граждане отдают аферистам и ворам свое состояние", - написал Небитов.

Он с сожалением отметил, что это далеко не первый случай подобного рода слепого доверия украинцев к мошенникам.

Как сообщалось ранее, в Украине мошенники в учреждениях микрозаймов начали выдавать кредиты случайным людям без их ведома, а затем настойчиво требовать их вернуть.