В госпитале скончался раненый накануне боец ВСУ

Один из украинских военных, раненных 10 августа, умер в госпитале. Двое других - в госпитале, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщило командование Объединенных сил.

Всего боевики нарушали режим тишины за минувшие сутки 16 раз. Стреляли возле Водяного, что на Приазовье и по самому населенному пункту. Из артиллерии и минометов наемники разрушили несколько частных домов, гражданские лица не пострадали.

Из гранатометов, пулеметов и огнестрельного оружия стреляли возле Невельского, возле Марьинки враг использовал противотанковые ракетные комплексы.

Возле Нью-Йорка боевики дважды обстреляли позиции украинских военных, также два раза обстрелу подверглась Екатериновка и Новоалександровка. В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из гранатометов. Из гранатометов оккупанты стреляли и возле Луганского и Новолуганского.

В ночь на 11 августа боевики нарушали режим тишины 1 раз - близ Новомихайловки оккупационные войска стреляли из артиллерии калибра 122-мм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные в августе уже несли потери на Донбассе.