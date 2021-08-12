Опасные пушистики: село на Ровенщине поместили в карантин из-за нападения бешеной белки на ребенка

В Сарненском районе в селе Познань Ровенской области ввели карантин на 60 дней из-за нападения на ребенка бешеной белки.

Об этом сообщает Сарненская райгосадминистрация.

Бешеная белка напала на восьмилетнего ребенка. Родители сразу обратились в больницу в поселке Рокитное, а к белке вызвали ветеринарную службу. Когда подтвердилось бешенство - все село отправили на карантин.

Бешенство - крайне опасное заболевание, которое невозможно вылечить. Передается от больных диких животных к домашним или к людям при укусах. Также опасно любое попадание слюны на тело- инфекция может проникнуть через микропорезы. Бешенство поражает нервную систему.

При укусах диких животных, чтобы спасти пациента, начинают курс активной иммунизации. Чем раньше начато лечение тем меньше вероятность развития болезни.

Ранее "Телеграф" писал, что доктор Евгений Комаровский рассказал о передаче бешенства людьми.