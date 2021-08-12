"Дно пробито" - две пары устроили оргию на конкурсе в Кирилловке (фото, видео)

Оральный секс, имитация полового акта, мастурбация и обнаженка. В сети появилось видео конкурса на "самый сексуальный танец". Пользователи сообщают, что видео снято в Кирилловке, Запорожской области в клубе "Галактика".

Две пары на танцполе ночного клуба "сражались" за победу в этом конкурсе и приз - бутылку водки.

(Фото: Screenshot)

Видео 18+ и содержит сцены сексуального плана, поэтому увидеть его вы можете в нашем Телеграм-канале по ссылке:

В комментариях к видео, которое разлетелось по интернету, пользователи возмутились моральным уровнем пар - "дно пробито".

(Фото: Screenshot)

Ночной клуб "Галактика" в Кирилловке, в котором якобы было снято видео, регулярно проводит женские и мужские стриптиз-шоу.

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