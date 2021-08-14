Жарко и практически без осадков: прогноз погоды на выходные 14-15 августа

В Украине на выходные, 14-15 августа, стоить ожидать теплую и солнечную погоду без осадков практически по всей территории страны. Только на востоке и в Крыму в субботу, 14 августа, могут пройти грозы и ливни.
Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает украинский синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, температура воздуха будет +24-29 градусов Цельсия.
Также синоптик говорит, что в воскресенье, 15 августа, температура может подняться до +26-31 градуса.
В столице Украины в субботу, 14 августа, ожидается солнечная погода с температурой +27-28 градусов, а на следующий день станет немного жарче - до +30 градусов Цельсия.
По данным Укргидрометцентра, наиболее жаркая погода будет в западных и центральных областях.
На востоке будет несколько свежее – +24-26 градусов. На ночь синоптики прогнозируют примерно +13-15 градусов.
Как сообщают метеорологи, 14 августа в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму могут пройти дожди.
А вот в воскресенье, 15 августа, по всей территории Украины стоить ожидать теплую погоду без дождей, что можно увидеть на карте Укргидрометцентра.
Ранее "Телеграф" сообщал, что неделю назад, 7 августа, на юге Украины выпал снег.
Напоминаем, что в конце июля Бразилию засыпало снегом, а также ударили морозы.