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Жарко и практически без осадков: прогноз погоды на выходные 14-15 августа

Жарко и практически без осадков: прогноз погоды на выходные 14-15 августа
06:13 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине на выходные, 14-15 августа, стоить ожидать теплую и солнечную погоду без осадков практически по всей территории страны. Только на востоке и в Крыму в субботу, 14 августа, могут пройти грозы и ливни.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает украинский синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха будет +24-29 градусов Цельсия.

Также синоптик говорит, что в воскресенье, 15 августа, температура  может подняться до +26-31 градуса.

В столице Украины в субботу, 14 августа, ожидается солнечная погода с температурой +27-28 градусов, а на следующий день станет немного жарче - до +30 градусов Цельсия.

По данным Укргидрометцентра, наиболее жаркая погода будет в западных и центральных областях.

На востоке будет несколько свежее – +24-26 градусов. На ночь синоптики прогнозируют примерно +13-15 градусов.

Как сообщают метеорологи, 14 августа в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму могут пройти дожди.

14 августа

А вот в воскресенье, 15 августа, по всей территории Украины стоить ожидать теплую погоду без дождей, что можно увидеть на карте Укргидрометцентра.

15 августа

Ранее "Телеграф" сообщал, что неделю назад, 7 августа, на юге Украины выпал снег. 

Напоминаем, что в конце июля Бразилию засыпало снегом, а также ударили морозы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Наталия Диденко, Погода на выходные 14-15 августа.
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