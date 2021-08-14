Жарко и практически без осадков: прогноз погоды на выходные 14-15 августа

В Украине на выходные, 14-15 августа, стоить ожидать теплую и солнечную погоду без осадков практически по всей территории страны. Только на востоке и в Крыму в субботу, 14 августа, могут пройти грозы и ливни.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает украинский синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха будет +24-29 градусов Цельсия.

Также синоптик говорит, что в воскресенье, 15 августа, температура может подняться до +26-31 градуса.

В столице Украины в субботу, 14 августа, ожидается солнечная погода с температурой +27-28 градусов, а на следующий день станет немного жарче - до +30 градусов Цельсия.

По данным Укргидрометцентра, наиболее жаркая погода будет в западных и центральных областях.