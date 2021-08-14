Боевики обстреляли украинских защитников на Донбассе, но те силой заставили их утихнуть

За предыдущие сутки на Донбассе противник дважды открывал огонь по позициям ВСУ, вследствие чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом информируют пресс-службы ООС и ОТГ "Север".

В сообщении указывается, что оккупанты применили тяжелую артиллерию калибра 122-мм, а также 82-мм и 120-мм минометы.

"После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ украинские защитники открыли огонь, остановив действия противника.

Согласно данным ООС, по состоянию на 7:00 14 августа новых обстрелов не было зафиксировано.

Как сообщалось ранее, в ГУР МО сообщили, что Россия наращивает боевую готовность своих войск в ОРДЛО, перебрасывая туда новую технику, топливо и боеприпасы.

Кроме того, в ОБСЕ зафиксировали тяжелую боевую технику оккупантов неподалеку от Донецка.