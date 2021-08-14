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Боевики обстреляли украинских защитников на Донбассе, но те силой заставили их утихнуть

Боевики обстреляли украинских защитников на Донбассе, но те силой заставили их утихнуть
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф

За предыдущие сутки на Донбассе противник дважды открывал огонь по позициям ВСУ, вследствие чего ранения получили двое украинских военнослужащих. 

Об этом информируют пресс-службы ООС и ОТГ "Север". 

В сообщении указывается, что оккупанты применили тяжелую артиллерию калибра 122-мм, а также 82-мм и 120-мм минометы. 

"После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в ответ украинские защитники открыли огонь, остановив действия противника. 

Согласно данным ООС, по состоянию на 7:00 14 августа новых обстрелов не было зафиксировано. 

Как сообщалось ранее, в ГУР МО сообщили, что Россия наращивает боевую готовность своих войск в ОРДЛО, перебрасывая туда новую технику, топливо и боеприпасы. 

Кроме того, в ОБСЕ зафиксировали тяжелую боевую технику оккупантов неподалеку от Донецка.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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