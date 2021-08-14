Пять месяцев без денег: шахтеры решились на радикальные меры из-за долгов по зарплате (фото)

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь", которые уже пять месяцев не получали зарплату, обнародовали заявление, что будут пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Судя по заявлению горняков, если к 18:00 15 августа они не получат свои честно заработанные деньги, то будут готовы к более радикальным действиям.

"В частности, к перекрытию трасс и акций протеста в столице, у Офиса президента", - заявляют шахтеры.

По их словам, на ГП "Львовуголь" задолженность по зарплате составляет 5 месяцев - то есть с марта 2021 года работники совсем не получали денег.

Известно, что горняки в начале августа уже пикетировали у здания Львовской областной государственной администрации, где им пообещали, что деньги поступят 15 августа.

В связи с этим, шахтеры предупредили, что будут ждать до 18:00 в тот день, а если не получат свои деньги, то устроят новый пикет уже в Киеве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 июля в поселке Удачное Покровского района Донецкой области на шахте произошел взрыв. В связи с этим пострадали и погибли люди, работающие там.