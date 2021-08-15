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Появилось первое видео с места гибели мэра Кривого Рога

Появилось первое видео с места гибели мэра Кривого Рога
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф

В интернете появилась видеозапись, сделанная возле дома мэра Кривого Рода Константина Павлова, чей труп был найден там сегодня днем.

Ролик короткий, но на нем видно некоторое скопление людей. На место прибыла полиция, которая уже подтвердила гибель Константина Павлова, однако никаких деталей не раскрыла.

Гибель мэра Кривого Рога

Гибель мэра Кривого Рога

Гибель мэра Кривого Рога

Гибель мэра Кривого Рога

На данный момент, по словам источника, рассматриваются как минимум две версии - убийство или суицид. Впрочем, соратники по ОПЗЖ в самоубийство мэра Кривого Рога не верят. В частности, нардеп Вадим Рабинович заявил, что общался с погибшим за несколько часов до появления трагического известия и ничего не предвещало беды. Рабинович уверен, что Павлова убили и требует расследовать это дело.

"Телеграф" следит за событиями вокруг этой истории. Ключевые версии и детали гибели Константина Павлова собираем для вас в этом материале.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 430

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Кривой Рог, Константин Павлов.
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