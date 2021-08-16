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Масштабный пожар на территории терминала ТИС: в Одесской области загорелся склад (фото, видео)

Масштабный пожар на территории терминала ТИС: в Одесской области загорелся склад (фото, видео)
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Думская

В Одесской области на территории частного порта недалеко от города Южный вечером в воскресенье, 15 августа, загорелся склад. Возгорание произошло на одном из пустых складских помещений контейнерного терминала ТИС.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.

В порт отправили 18 пожарных автомобилей, ведь возгоранию присвоили наивысший ранг сложности. Когда пожарные прибыли на место события - пламя уже охватило более тысячи квадратных метров склада.

"Никто не пострадал. Для оперативной локализации пожара привлечено необходимое количество пожарных бригад предприятия, а также из села Визирка, города Южный и Доброслава. Опасности для работников порта и жителей близлежащих сел нет. Ситуация контролируется", — заверили в пресс-службе ТИС.

Через час после начала тушения огня, по состоянию на 19:05, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям полностью ликвидировали пожар.

По предварительной информации, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

Пожар

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа в с. Дачное Одесской области загорелось трехэтажное складское здание сети супермаркетов "АТБ".

Напоминаем, что в Голосеевском районе Киева 19 июля горели склады транспортной компании.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Пожар, Одесская область, ТИС, Загорание, Горит склад, Контейнерный терминал.
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