Порошенко намерен праздновать Рождество дважды

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, в своем обращении по случаю праздника президент отметил, что намерен праздновать Рождество дважды.

Он напомнил, что сейчас впервые как государственный праздник наша страна отмечает Рождество Христово по григорианскому календарю - вместе с большинством всего христианского мира, вместе с Европой.

В то же время президент подчеркнул, что никоим образом никто не посягает на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, которая почитается и уважается.

«Выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу», - отметил Порошенко.

«Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, - «одно тело, один дух, один Господь, одна вера и одно крещение», - добавил президент. По словам главы государства, Украина - уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. «Мы - это православные, греко-католики, римо-католики. Мы - целое разнообразие протестантских церквей. Мы - мусульмане и иудеи. Мы все вместе - украинцы», - подчеркнул Порошенко.

Особо глава государства отметил, что сегодня, в светлый день, исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Чорновила, одного из отцов-основателей независимой Украины.

Президент подчеркнул, что актуальна и поныне его программа действий по объединению всех государственных сил для общей победы и построения современной демократической Украины: «Важно знать, анализировать и выполнять его установки. «Нам нужны реформы, а не революции, - учил Чорновил, - сила закона, а не закон силы; благосостояние, а не всенародная нищета; общественное согласие, а не ярая рознь; демократия, а не диктатура».