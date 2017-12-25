Немецкий отель подготовил украинским больницам рождественский подарок

Супруги-владельцы отеля с западногерманского Герфорда решили перед Рождеством сделать подарок украинским больницам.

Отель в западногерманском Герфорде, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, перед Рождеством 2017 года закрылся после 23 лет деятельности. Владельцы заведения, супруги Гайке и Кай Польманн, решили передать инвентарь отеля двум украинским госпиталям, где лечат пострадавших от боевых действий на Донбассе.

В организации транспортировки помогало объединения Brückenschlag Ukraine ( "Наведение мостов с Украиной").

"Мы прожили непростой год, но получили значительную поддержку наших клиентов. Поэтому хотели бы также сделать что-то значимое, поэтому подумали о помощи Украине. Мебели нам не жалко, а вот за гостями будем скучать", - говорит Хайке Польманн.

Недвижимость супруги потеряли в споре с банком после проведения принудительного аукциона.

Подарок от Польманнов грузовиком уже отправили в Украину: это 130 стульев, 60 столов, 50 коек и матрасов, 40 шкафов, а также белье и промышленные стиральные машины. Элегантная мебель, приобретенные отелем в 1997 году, до сих пор находится в прекрасном состоянии.