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Порошенко поручил правительству помочь заложникам и их семьям

Петр Порошенко
18:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко поручил Кабмину предоставить матпомощь заложникам и их семьям для адаптации.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству предоставить материальную помощь украинцам, которые, как ожидается, в среду, 27 декабря, будут освобождены из плена боевиков.

"Он обратился к правительству относительно предоставления освобожденным украинцам и их семьям материальной помощи для того, чтобы облегчить их адаптацию", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства после его встречи с родственниками заложников, находящихся в плену.

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П.Порошенко также сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлена надлежащая медицинская помощь: "Я дал указание обеспечить каждому, кого мы возвращаем, соответствующее медицинское обследование и медицинскую помощь".

В свою очередь присутствующий на встрече глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ обеспечит проезд, проживание и размещение родственников освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.

Родственники заложников поблагодарили президента за его усилия и внимание к проблеме освобождения пленных и призвали и дальше "действовать совместно и быть объединенными".

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, ветеран АТО Вадим Свириденко заверил родственников, что "команда психологов, которая готова встретить освобожденных, сделает все, чтобы они вернулись в том состоянии, в котором они оставили своих родных".

Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что "борьба шла за каждого человека". Она добавила, что работа по освобождению еще не завершена.

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Новости Украины, Боевики, Донбасс, Кабмин, Материальная помощь, Обмен заложниками, ОРДЛО, Петр Порошенко, Украина, Украинцы.
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