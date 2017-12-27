В РФ предположили следующий формат обмена пленными

Об этом лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Принцип "всех на всех" сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа "всех на всех". Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине - осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили, и находятся сегодня 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе", - сказал Медведчук.

Также он сообщил, что из 306 человек Украина передала террористам 237. По его словам, "40 человек были освобождены, и 29 отказались от обмена".

"Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали (в Луганск) не 75, а 73 человека, потому что на линии разграничения двое отказались", - добавил Медведчук.