https://telegraf.com.ua/files/2017/12/27794513-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3825752-stalo-izvestno-skolko-chelovek-za-uhodyashhiy-god-pogiblo-na-ukrainskih-dorogah.html
Стало известно, сколько человек за уходящий год погибло на украинских дорогах
Новости Украины: В Украине за год в ДТП погибли более трех тысяч человек.
С начала 2017 года и до конца ноября в ДТП в Украине погибли 3058 человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Информируем, что в соответствии с учетными данными Информационного портала Национальной полиции Украины, за 11 месяцев 2017 года на территории Украины зафиксировано 146 487 ДТП, из которых 24 626 ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3058 человек и 31514 травмированы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области до семи с половиной лет лишения свободы осудили гражданина Молдовы, по вине которого в ДТП погибли четверо и получили телесные повреждения 13 человек.
Telegraf.com.ua