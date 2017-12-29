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Стало известно, сколько человек за уходящий год погибло на украинских дорогах

ДТП
20:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине за год в ДТП погибли более трех тысяч человек.

С начала 2017 года и до конца ноября в ДТП в Украине погибли 3058 человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Информируем, что в соответствии с учетными данными Информационного портала Национальной полиции Украины, за 11 месяцев 2017 года на территории Украины зафиксировано 146 487 ДТП, из которых 24 626 ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3058 человек и 31514 травмированы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области до семи с половиной лет лишения свободы осудили гражданина Молдовы, по вине которого в ДТП погибли четверо и получили телесные повреждения 13 человек.

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