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В ВСУ за год вернули в строй около 600 единиц поврежденной военной техники

ВСУ
21:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За уходящий год ремонтники ВСУ "вернули в строй" 600 единиц военной техники, которая была повреждена во время боевых действий на Донбассе.

В течение года личный состав ремонтно-восстановительного полка в Николаеве отремонтировал около 600 единиц поврежденной военной техники подразделений, прибывших на полигон "Широкий Лан" для восстановления боеспособности после выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С целью своевременного и наиболее эффективного выполнения задач по ремонту большинство работ проводится на базе сборного пункта поврежденных машин, развернутого в пределах полигона… За год специалисты полка на сборном пункте восстановили более двухсот единиц бронетанковой и более сотни единиц автомобильной техники, около 240 единиц ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения", - сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны.

В информации отмечается, что на сборном пункте проводят текущий и средний ремонт, техническое обслуживание всех видов военной техники и вооружения.

Преимущественно военные ремонтники работали над поломками и повреждениями двигателей, систем охлаждения и топливных систем, узлов и агрегатов машин, топливных насосов высокого давления, коробок передач, раздаточных коробок бортовых передач, электрооборудования, систем управления огнем танков, САУ, БМП и т.д.

"В особо сложных случаях военнослужащие осуществляли эвакуацию поврежденной техники в ремонтные мастерские в пункте постоянной дислокации полка или в специализированные предприятия, благодаря чему было возвращено в строй около четырех сотен единиц военной техники", - добавили в оборонном ведомстве.

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