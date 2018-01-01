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Сегодня пройдет всеукраинский марш в честь рождения Бандеры

Марш
09:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В 10 городах Украины 1 января 2018 года пройдет марш с факелами в честь дня рождения Степана Бандеры.

В понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши с факелами в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщается в Facebook "Правого сектора".

"1 января 2018 года, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере", - сообщили в "Правом секторе".

Марши националистов пройдут в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепропетровске, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.

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Напомним, Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.

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Новости Украины, День рождения, Марш с факелами, Степан Бандера.
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2 Комментария
  • Олексій 01.01.2018 10:39

    Ну, все: у бідолашного совка та ворогів незалежної України починається тяжка, виснажлива діарея.

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    • Иван Бурнашов 01.01.2018 10:50

      Внимание, всем гражданам Российской Федерации! Кто поднимет сегодня рюмку спиртного,будет считаться, что пил за день рождения Степана Бандеры. Всё тайное становиться явным!

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