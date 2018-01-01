Сегодня пройдет всеукраинский марш в честь рождения Бандеры

В понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши с факелами в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщается в Facebook "Правого сектора".

"1 января 2018 года, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере", - сообщили в "Правом секторе".

Марши националистов пройдут в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепропетровске, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.

Напомним, Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.