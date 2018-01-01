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Сегодня пройдет всеукраинский марш в честь рождения Бандеры
Новости Украины: В 10 городах Украины 1 января 2018 года пройдет марш с факелами в честь дня рождения Степана Бандеры.
В понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши с факелами в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщается в Facebook "Правого сектора".
"1 января 2018 года, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере", - сообщили в "Правом секторе".
Марши националистов пройдут в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепропетровске, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.
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Напомним, Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.
Telegraf.com.ua
Ну, все: у бідолашного совка та ворогів незалежної України починається тяжка, виснажлива діарея.
Внимание, всем гражданам Российской Федерации! Кто поднимет сегодня рюмку спиртного,будет считаться, что пил за день рождения Степана Бандеры. Всё тайное становиться явным!