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Украинцы теперь обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее 50 км/ч

Авто
10:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С 1 января 2018 года вступило в силу решение Кабмина об уменьшении максимально разрешенной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч

Кабинет министров Украины уменьшает с 1 января 2018 года максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч с 60 км/ч. Об этом говорится в постановлении Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года, опубликованном в газете "Урядовый курьер", которое вступает в силу с 1 января 2018 года.

"Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Постановлением уменьшена максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с нынешних 60 до 50 км/ч. Это в свою очередь будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей", - говорится в сообщении.

Чего ждать украинцам с 1 января: новые тарифы, минималка и пенсии

Отмечается, что на сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч.

"Принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале ноября Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для увеличения безопасности на дорогах.

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Новости Украины, Кабмин, Максимальная скорость, Населенные пункты, Распоряжение, Транспортные средства, Уменьшение.
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