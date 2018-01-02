Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МОН обещают предоставить гораздо больше мест в детских садах В МОН обещают предоставить гораздо больше мест в детских садах
Новости: В полиции допросили бывшего жениха убитой Ноздровской В полиции допросили бывшего жениха убитой Ноздровской
Новости: Зарплаты украинских легионеров: кто больше всех получает Зарплаты украинских легионеров: кто больше всех получает
Новости: Пакистан вызвал посла США из-за поста Трампа в Twitter Пакистан вызвал посла США из-за поста Трампа в Twitter

Стало известно, во сколько украинцам обойдется превышение скорости в 2018 году

Движение автомобилей
09:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Министр инфраструктуры Украины назвал размер штрафа за превышение скорости с нового года.

Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3 400 грн. Об этом напомнил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"С 1 января значительно повышены штрафные санкции. За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн. А за повторное такое нарушение - 40 800 грн", - отметил он.

По его словам, лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.

"Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3 400 грн. Ранее он был 510 грн", - отметил В.Омелян.

"За то, что водитель оставил место ДТП, теперь придется заплатить 3 400 вместо 225 грн раньше", - добавил министр.

К тому же, по словам В.Омеляна, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, с 1 января 2018 года автомобилисты должны будут двигаться в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Омелян, ДТП, Инфраструктура, Превышение скорости, Совершеннолетие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Япония упростила визовые требования для украинцев Прогноз погоды в Украине 2 января 2018 года: будет тепло, в ряде областей дождь Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Новым годом в Facebook

Последние новости

Какие электромобили появятся на украинском рынке в 2018 году Война группировок в Нигерии: террористы расстреляли прихожан церкви Популярную новогоднюю песню "Let It Snow" спели на украинском языке (Видео)
Сегодня читают
01 Ученые назвали причину проседания океанического дна
02 Названа неожиданная причина постоянно "ледяных" ног
03 Зарплаты учителей в Украине повысят на 25%
04 НКРЭКУ пояснила новое повышение рыночной цены на электроэнергию в Украине
05 В полиции допросили бывшего жениха убитой Ноздровской
Новости сегодня
10:46 В Британии появится собственная криптовалюта
10:45 Труженики кино, которые пожалели о том, что согласились целоваться в кадре (Фото)
10:44 Обидчика Ломаченко арестовали за драку в баре
10:42 Начальницу налоговой в Киеве заподозрили в неправдивой е-декларации
10:32 Коукалова пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На счету Госказначейства сократился остаток средств В Госказначействе сократился остаток средств
Новости: Бельгия и Нидерланды обменялись небольшими государственными территориями Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу
Новости: Антиправительственные протесты в Иране: погибло уже 20 человек Протесты в Иране: погибло уже 20 человек
Новости: Как похудеть после новогодних праздников: уникальный метод Как похудеть после новогодних праздников: уникальный метод
Добавить комментарий
0