В МОН обещают предоставить гораздо больше мест в детских садах
Новости Украины: За 2018 год в Украине в дошкольных учебных заведениях дополнительно появятся 34 900 мест.
В 2018 году органы местного самоуправления планируют создать 34,9 тысячи мест в дошкольных учебных заведениях.
Соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольных учебных заведениях до 2020 года, сообщает Министерство образования и науки.
Увеличение количества мест будет происходить благодаря 8 различным подходам.
Первое – это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 430 мест. Еще 4 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов.
2018 год также запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей.
Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительно 6 226 мест.
55 заведений, которые использовались не по назначению, будут восстановлены, в них смогут прийти 5 500 дошкольников.
Чуть более 2 тысяч мест будет создано за счет открытия дошкольных учебных заведений в приспособленных помещениях.
Кроме того, будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тысяч детей.
Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы.
"В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольных учреждениях, и мы должны решить эту проблему", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
По данным МОН, за 2017 год удалось создать более 25 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях. При этом в течение года очередь детей в ДУЗ сократилась на 31,5 тысячи.
Сейчас в очереди в дошкольные учебные заведения остается 46,9 детей.