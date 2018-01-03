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Украинцы пользуются наивысшим приоритетом в получении работы в Польше

Рабочие
22:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Польше подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран - нечленов ЕС, получают украинцы.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявила министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская.

"Если речь идет о гражданах Украины, то выдаем им 85% разрешений на работу и регистрируем 95% заявлений (о намерении трудоустройства)", - заявила Рафальская.

По ее словам, кроме украинцев в Польше больше всего трудоустроено граждан Беларуси, Молдовы, Индии, Непала, Турции, Армении, Китая и Вьетнама. Всего на конец 2017 года во всех воеводствах Польши выдано около 250 тыс. разрешений на работу для иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз.

Рафальская сообщила, что участие иностранцев в польском рынке труда сегодня составляет от 2,5% до 5%. Чаще всего они работают в сельском хозяйстве, строительстве, на промышленном производстве, транспорте, в торговле, гастрономии и домашних хозяйствах.

Как известно, с 1 января в Польше введены новые правила сезонного трудоустройства иностранцев. В частности, работодатели обязаны информировать соответствующие государственные органы обо всех изменениях при трудоустройстве граждан Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и России, которые пользуются упрощенной процедурой доступа к польскому рынку труда.

Изменениями предусмотрено также, что наряду с разрешениями на работу, которые выдаются воеводами на три года, вводятся разрешения на сезонную работу, которые будут выдаваться на девять месяцев в течение календарного года.

Новое законодательство также предусматривает создание реестра труда иностранцев, в котором будет информация о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявлениях о намерениях трудоустройства иностранцев, а также информация местных органов власти по кадровым проблемам на локальном рынке труда.

Вводится также плата в размере 30 злотых (около 240 грн) за регистрацию заявления работодателя о необходимости трудоустройства иностранцев.

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Новости Украины, Армения, Белорусь, ЕС, Заработки, Польша, Рабочие.
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