Рождество Христово 2018: красивые поздравления, смс и открытки для близких

7 января лучше всего ходить в гости и принимать гостей. Немаловажно, что общаться надо на Рождество лучше только с теми людьми, которые могут принести счастье вам — счастливые семьи, или те семьи у которых ожидается прибавление, или уже родился новый член семьи. Как правило, в Рождество преподносят съестные подарки. Обязательно несут кутью, конфеты, варенье и соленья. Можно подарить и игрушку, если это ребенок, или какой-либо зимний аксессуар.

В наше время, конечно, можно обойтись телефонным звонком, главное – дать понять небезразличным тебе людям, что ты их помнишь и желаешь им самого доброго. Обязательно поздравьте всех друзей и близких с этим праздником, рождественские поздравления, наполненные радостью и теплом, помогут людям стать светлее, счастливее и забыть о повседневных проблемах и заботах.

Рождество Христово — это великий праздник, добрая сила которого способна творить настоящие чудеса. Я хочу поздравить вас и пожелать, чтобы сила этого доброго праздника исполнила все ваши желания и оберегала вас от любых бед и невзгод. С Рождеством!

Поздравляем вас с великим православным праздником — Рождеством Христовым! Желаем в этот светлый день обретения спокойствия, умиротворения души, духовного благоденствия, божьей милости, счастливой и долгой жизни с чистой душой. Пусть ангел небесный показывает вам верный путь и оберегает от всех бед! С Рождеством!

С Рождеством Христовым поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.

Искренне поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать хочу светлой радости и доброты души, искренних надежд и любви сердца, верного блага и счастья семьи, взаимопонимания и достатка в доме.

Стабильности, уюта, добра, понимания, счастливых моментов, загадочных подарков принесёт Рождество! Пусть будет защищён очаг от ненастий, а везенье останется навсегда!

Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю яркого света и тепла в душе, верной благодати в доме и доброй удачи на жизненном пути, чудесного счастья и неугасаемой надежды, крепкого здравия и большой любви сердца.

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы благие вести всегда приходили в Ваш дом. Чтобы свет путеводной звезды вел Вас по истинному пути. Добра, заботы, любви, взаимопонимания и поддержки Вам и Вашим близким. С праздником!

С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник наполняет душу и сердце светлым чувством любви и умиротворения. Пусть крепнут семейные и дружеские узы. Пусть в вашем доме царят мир, понимание и согласие.

От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!

Вот и настал волшебный и великий праздник — Рождество Христово. Пусть этот праздник принесет всем нам радость в дом, пусть озарит наши сердца чистотой и верой в чудеса. Ведь чудеса всегда рядом с нами! Пусть наши любимые и родные люди будут здоровы и счастливы. Пусть Господь хранит нас! Поздравляю с Рождеством Христовым!

С Рождеством! Желаю быть, подобно этому празднику, искренним, добрым, теплым, благородным, волшебным, долгожданным. Пусть на душе будут покой и уют, а в жизни — ощущение волшебства.

С Рождеством Христовым! Желаю познать чудо Рождества. Пускай в Ваш дом заглядывают только доброта, благополучие и мир. Здоровья и счастья каждому жителю планеты. Пускай радостью будет наполнен Ваш дом, теплотой, достатком и уютом.

С Рождеством Христовым! Будьте здоровы, сильны и счастливы в этот знаменательный день, когда в Вифлеемских яслях родился Иисус и отсчет нового времени ознаменовал мир в сиянии Рождественской звезды! Пусть она озарит ваш дом царственным светом спасительной благодати!

Поздравляю со Светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие счастливы и здоровы. Желаю только добра и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись.

С Рождеством Христовым! Пускай Бог смилуется над Вашим домом и пошлет ему благодать. Пускай Вам улыбается удача, везет во всех делах и присутствует в воздухе счастье, любовь и комфорт.

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.