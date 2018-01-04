В суд передано 200 томов документов по делу экс-нардепа Мартыненко
Новости Украины: САП и НАБУ завершили расследование дела против экс-нардепа Николая Мартыненко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт"). Об этом "Українським новинам" сообщил его адвокат Петр Бойко.
По его словам, в четверг объявили об окончании досудебного расследования.
Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления.
В деле, по словам адвоката, 200 томов.
Он сообщил, что защита не будет затягивать с ознакомлением.
Мартыненко подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" через австрийскую компанию Steuermann и завладении имуществом госпредприятия "Энергоатом".
По словам главы САП Назара Холодницкого, бывшему нардепу грозит до 12 лет лишения свободы.
22 апреля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него вступились 18 политиков.
Экс-нардепа обязали сообщать об изменении места жительства, являться на вызовы для проведения следственных действий и воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения, а также сдать паспорта для выезда за границу. Последнее обязательство отменили 6 декабря.