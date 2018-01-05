Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья
Новости: Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки
Новости: Биатлон. Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва
Новости: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке Колядки для детей: тексты песен на украинском языке

Минобразования будет проводит аттестацию научных учреждений и вузов по-новому

НИИ
10:43 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Минобразования будет проводить аттестацию научных учреждений и вузов по новым правилам в 2018 году.

В Минобразования ввели новые правила, которые в 2018 году будут касаться аттестации научных учреждений и вузов, выполняющих научную деятельность.

"Важное изменение 2018 года - аттестация по новым правилам научных учреждений и вузов, осуществляющих научную деятельность. От этого будет зависеть уровень их базового финансирования", - говорится в сообщении.

В частности, для научных учреждений новый порядок государственной аттестации был принят в июле 2017 года, к 2020 году аттестацию должны пройти не менее 550 (80%) таких заведений. В случае получения положительной оценки учреждения будут получать больше финансирования. Например, в бюджете 2018 для НАН открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований" с бюджетом в 500 млн гривен. Эти средства будут предоставлять научным учреждениям, аттестованным по высокому уровню. В то же время учреждения, которые по результатам аттестации будут признаны как неэффективные, должны быть реорганизованы или ликвидированы, добавили в ведомстве.

Для вузов, как отмечается, порядок аттестации пока утверждается.

"Сейчас в системе МОН научную деятельность осуществляют 167 высших учебных заведений. Каждый из них сможет подать документы на аттестацию по 7 направлениям наук. Конечная цель государственной аттестации - определение объемов базового финансирования отдельных научных направлений в вузах в соответствии с полученной оценкой", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Государственном бюджете на 2018 год предусматривает выделение 6,4 млрд грн Министерству культуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, аттестация, ВУЗы, Минобразования, Научные учреждения, Новые правила, Финансирование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В ВСУ создали Главное военно-медицинское управление Глава МИД Украины заявил, что украинцы спасают польскую экономику Геращенко призвала Польшу уважительно относиться к украинским трудовым мигрантам

Последние новости

Лидер "Зари" может продолжить карьеру в России Бритни Спирс показала, как отдыхает с сыновьями на пляже В Мексике автобус упал с моста в реку, есть погибшие и раненые
Сегодня читают
01 Харьковский тракторный завод показал, как собирают новейший украинский трактор (Видео)
02 САП направила в суд бумаги по чиновнику, нанесшему Украине ущерб на 1,6 млрд грн
03 "Сельта" - "Барселона" 1:1: события матча
04 Армия США отправляет "на пенсию" знаменитый боевой дрон MQ-1 Predator (Видео)
05 НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в гривне
Новости сегодня
11:35 Основной вратарь "Баварии" приступил к тренировкам с командой
11:26 НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг
11:18 Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)
11:17 Биатлон. Где смотреть мужской спринт в Оберхофе
11:14 В оккупированном Симферополе опять прошли обыски в домах крымских татар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Аброськин рассказал, как продвигается следствие по делу Ноздровской В НПУ сообщили, как продвигается следствие по делу Ноздровской
Новости: Стало известно, сколько денег предусмотрено на Верховную Раду в 2018 году Сколько денег предусмотрено на Раду в 2018 году
Новости: В Украине 5 января ухудшатся погодные условия В Украине 5 января ухудшатся погодные условия
Новости: Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018 Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018
Добавить комментарий
0