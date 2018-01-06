Рождество 2018: лучшие колядки, которые подарят праздничное настроение

От старинных традиций на Рождество мало чего осталось - среди украинцев уже не модно переодеваться козой и чертом, собирать близких друзей и айда колядовать!

Предлагаем вам отбросить предрассудки, вспомнить детство, выучить лучшие рождественские колядки и весело провести Святвечер.

"СТАРИЙ РІК МИНАЄ"

Старий рік минає, новий наступає,

Новий наступає.

Пане господарю, великий владарю,

Великий владарю,

Дайте нам з полиці із медом пшениці,

Із медом пшениці.

Іще щось такого до того смачного,

До того смачного.

Новий рік приходить, щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить.

"ДОБРИЙ ВЕЧІР"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

"КОЛЯД, КОЛЯД, КОЛЯДНИЦЯ…"

Коляд, коляд,колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок!

"СУМНИЙ СВЯТИЙ ВЕЧІР"

Чи ви чули, люди,

Про тую новину –

Закували у кайдани

Рідну Україну.

В кайдани закули,

В тюрми посадили,

Люд невинний тисячами

В землю положили.

Сумний Святий вечір

В сорок шостім році:

По всій нашій Україні

Плач на кожнім кроці.

Як на небі зірка

Зачала сіяти,

Почав нарід до Святої

Вечері сідати.

Сіли до вечері

Мати з діточками,

Замість мала вечеряти –

Залилась сльозами.

Плаче стара мати,

А діти питають:

"Мамо, мамо, де наш тато?

Чом не вечеряють?"

"А наш, діти, тато

В далекім Сибірі,

Споминає Святий вечір

В нашій Україні.

Споминає Святий вечір,

Всю свою родину,

Тата, маму, жінок, діток

Неньку Україну!

А там старий батько

За синами плаче,-

Трьох він мав їх як соколів

Вже їх не побачить.

Один син в Сибіру,

Другий у Берліні,

Третій пішов в партизани,

Служить Україні.

Поможи нам, Боже,

Все це перебути,

Нашу неньку Україну

З кайданів розкути.

З кайданів розкути,

Тюрми повалити,

Всіх невинних тисячами

На волю пустити.

Ой, Ісусе милий,

Змилуйся нам нині,

Даруй волю, даруй долю

Нашій Україні.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Возьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підем до діда колядувати.

А в нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третій пшениці

На паляниці,

А четвертий гречки на гречанички,

А п'ятий вівса та й колядка вся.

Добривечір!

КОЛЯДКА

Проспіваю я колядку

На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,

Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,

Прокидайтесь, маляточка.

Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати.