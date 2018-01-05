Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья
Новости: Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки
Новости: Биатлон. Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва
Новости: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке Колядки для детей: тексты песен на украинском языке

Правительство определило рассчет стоимости медицинского обслуживания

ЭКГ
10:55 Сегодня Телеграф
www.kmu.gov.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правительство определило, как будет рассчитываться стоимость медицинского обслуживания.

Правительство утвердило Методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию. Соответствующее решение № 1075, которое было принято на заседании Правительства 27 декабря 2017, направленно на обеспечение стандартизации подходов к учету затрат в учреждениях здравоохранения на основе общего принципа "сверху вниз".

Указанный метод предусматривает проведение экономических расчетов, результатом которых является распределение всех расходов учреждения здравоохранения - от административных и вспомогательных подразделений в основных клинических отделений. Конечная средняя стоимость единицы медицинской услуги рассчитывается на основе критериев распределения расходов. Перечень и порядок их применения определяются МОЗ.

В частности, составляющими медицинской услуги является выписанный пациент, койко-день в стационарном отделении больницы, амбулаторное посещение и тому подобное.

В стоимость медицинской услуги, в частности, будет входить заработная плата медицинского персонала, расходы на лекарственные средства, коммунальные услуги, амортизация оборудования и тому подобное.

По факту массового заражения гепатитом в Николаеве открыто уголовное дело

Методика является обязательной для применения учреждениями здравоохранения для учета и анализа фактических затрат. Кроме того, Министерство здравоохранения должно разработать предложение по единым тарифам в рамках программы медицинских гарантий.

Утверждении Методики заложит базовые принципы универсальной национальной системы расчета стоимости медицинских услуг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Методика, Правительство, Рассчет, Стоимость медицинского обслуживания.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В ВСУ создали Главное военно-медицинское управление Глава МИД Украины заявил, что украинцы спасают польскую экономику Геращенко призвала Польшу уважительно относиться к украинским трудовым мигрантам

Последние новости

Лидер "Зари" может продолжить карьеру в России Бритни Спирс показала, как отдыхает с сыновьями на пляже В Мексике автобус упал с моста в реку, есть погибшие и раненые
Сегодня читают
01 Харьковский тракторный завод показал, как собирают новейший украинский трактор (Видео)
02 САП направила в суд бумаги по чиновнику, нанесшему Украине ущерб на 1,6 млрд грн
03 "Сельта" - "Барселона" 1:1: события матча
04 Армия США отправляет "на пенсию" знаменитый боевой дрон MQ-1 Predator (Видео)
05 НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в гривне
Новости сегодня
11:35 Основной вратарь "Баварии" приступил к тренировкам с командой
11:26 НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг
11:18 Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)
11:17 Биатлон. Где смотреть мужской спринт в Оберхофе
11:14 В оккупированном Симферополе опять прошли обыски в домах крымских татар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Аброськин рассказал, как продвигается следствие по делу Ноздровской В НПУ сообщили, как продвигается следствие по делу Ноздровской
Новости: Стало известно, сколько денег предусмотрено на Верховную Раду в 2018 году Сколько денег предусмотрено на Раду в 2018 году
Новости: В Украине 5 января ухудшатся погодные условия В Украине 5 января ухудшатся погодные условия
Новости: Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018 Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018
Добавить комментарий
0