Правительство определило рассчет стоимости медицинского обслуживания

Правительство утвердило Методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию. Соответствующее решение № 1075, которое было принято на заседании Правительства 27 декабря 2017, направленно на обеспечение стандартизации подходов к учету затрат в учреждениях здравоохранения на основе общего принципа "сверху вниз".

Указанный метод предусматривает проведение экономических расчетов, результатом которых является распределение всех расходов учреждения здравоохранения - от административных и вспомогательных подразделений в основных клинических отделений. Конечная средняя стоимость единицы медицинской услуги рассчитывается на основе критериев распределения расходов. Перечень и порядок их применения определяются МОЗ.

В частности, составляющими медицинской услуги является выписанный пациент, койко-день в стационарном отделении больницы, амбулаторное посещение и тому подобное.

В стоимость медицинской услуги, в частности, будет входить заработная плата медицинского персонала, расходы на лекарственные средства, коммунальные услуги, амортизация оборудования и тому подобное.

Методика является обязательной для применения учреждениями здравоохранения для учета и анализа фактических затрат. Кроме того, Министерство здравоохранения должно разработать предложение по единым тарифам в рамках программы медицинских гарантий.

Утверждении Методики заложит базовые принципы универсальной национальной системы расчета стоимости медицинских услуг.