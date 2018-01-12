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"Щедрий вечер, добрый вечер!": лучшие щедровки на Старый Новый Год на русском языке

Смотрите фото (8)
Щедровальники
11:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Щедруют вечером 13 января перед старым Новым годом.

Щедрый вечер – народный праздник. Вечером 13 января, в канун Старого Нового года, принято щедровать. По традиции, щедруют девочки и девушки. Щедровальники вечером и до полуночи обходят дома и с песнями желают счастья хозяевам.

Мы подготовили подборку щедровок на Старый Новый год, которые идеально подойдут для поздравлений на Щедрый вечер.

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Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Популярные щедровки на Старый Новый год 2018
Популярные щедровки на Старый Новый год 2018Читать полностью

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Сегодня гулянье,

гаданье,

катанье!

Блины, пироги, чаепитие,

И розыгрыши и свидания.

Зима нас торопит, - спешите!

Спешите видеть,

слышать,

участвовать!

Рядитесь и из домов выходите,

Колядуйте, пляшите, шутите!

Детские щедровки на Старый Новый год на украинском и русском языке
Детские щедровки на Старый Новый год на украинском и русском языкеЧитать полностью

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько ёлок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

Коляда, коляда!

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Пусть святыми станут все дела,

Чтоб прекрасной жизнь была твоя.

Поздравляем с праздником сегодня,

Пусть придут события, что тебе угодны.

Пусть зимние деньки тебя развеселят,

И Святки в каждый дом уж поспешат.

Колядуйте весело с друзьями, щедро,

Чтоб из жизни вдруг исчезла серость.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

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Все по теме:

Новости Украины, Новый год 2018, Рождество 2018, Старый новый год, Щедровки, Щедровки 2018, Щедрый вечер.
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