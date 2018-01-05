Минздрав инициирует отмену специального разрешения на занятие народной медициной

Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям.

Исходя из этого Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74¹ Основ законодательства Украины о здравоохранении. Сейчас проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» находится на общественном обсуждении.

Понятие народной медицины в законодательстве определено как "методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не нуждающиеся в государственной регистрации". Однако, в МОЗ Украине подчёркивают, что применять это определение на практике невозможно.

Во-первых, законодательством не предусмотрены критерии подтверждения опыта многих поколений и устоявшейся традиции. Это могут подтвердить только специалисты-этнологи или культурологи. Исследование традиций и опыта многих поколений народа не относится к компетенции Минздрава Украины, соответственно в штате Министерства нет таких специалистов.

Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов. Народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, а следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялась в условиях строгих научных экспериментов.

Процедура "экспертизы" целителей, которая предусмотрена действующим законодательством, определяет, что целитель должен предоставить обоснование метода лечения, который он хочет применять. В то же время, подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, которые противоречат современной научной картине мира и медицинской науке.

Для проверки методов альтернативной медицины, которые бы гарантировали их безопасность и действенность, необходимо проводить научные и клинические исследования по принятым методикам. Такие исследования обычно длятся годами и требуют значительного финансирования и широкого привлечения экспертов. Ни один из методов народной медицины никак нельзя проверить "на месте" в момент обращения целителя за разрешением.

Существующая процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет МОЗ Украины никому выдавать разрешительные документы, поскольку невозможно гарантировать безопасность используемых целителями методов для пациентов. Все ранее выданные разрешения на занятие целительством создают потенциальную опасность для граждан Украины, поскольку такие разрешения никоим образом не гарантируют безопасность пациентов при их обращении к целителям.