В Лос-Анджелесе пьяный водитель влетел в такси: три украинки в реанимации

ДТП произошло в новогоднюю ночь, однако известно о ней стало только сейчас.

Как отмечается, модель Елизавета Кузьменко, стилист Инга Шевченко и фотограф Наталья Кордан поехали в Лос-Анджелес отдыхать, а заодно надеялись найти работу. Девушки возвращались домой после празднования Нового года на такси, когда в их машину врезался "Мерседес".

По данным полиции, именно водитель этой машины и был виновником ДТП. Он мчался навстречу на бешеной скорости, не справился с управлением, и автомобиль лоб в лоб врезался в такси. От удара оно перевернулось. Пьяный водитель "Мерседеса" пытался сбежать, его задержали свидетели аварии, отмечается в сообщении.

Всех пассажиров такси госпитализировали в бессознательном состоянии. Родственники и друзья украинок говорят, что заподозрили неладное, когда обычно активные в соцсетях девушки, одновременно все трое, перестали постить фотографии и отвечать на сообщения. Чтобы выяснить их судьбу, пришлось поднять на ноги чуть ли не всю диаспору. На след вышли, когда американская пресса написала о самом страшном в истории города ДТП, которое совершил пьяный водитель.

Выяснилось, что украинок разместили в разных больницах. Все трое - в реанимации с черепно-мозговыми травмами, поврежденными внутренними органами и переломами. Сейчас они в тяжелом состоянии, но не в критическом.

Самое тяжелое состояние, по словам врачей, у американца российского происхождения продюсера Юджина Ефуни, который вместе с девушками ехал в такси. Он до сих пор в коме, дышит через аппарат.

Сейчас родители девушек собираются в США, но пока не имеют виз. Американская сторона обещает не медлить и открыть им визы максимум за два дня. Деньги на билеты и лечение дочерей родные собирают по знакомым и в соцсетях.