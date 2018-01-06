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Минздрав отрицает эпидемию гепатита в Украине

Пробы крови
10:11 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отмечается, что в Николаевской обл. на сегодняшний день гепатитом заболели 47 человек.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что несмотря на массовое заболевание гепатитом А в Николаевской обл, эпидемии этого заболевания в Украине нет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook.

"В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Эпидемии нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А. Эти показатели заболеваемости не превышают средних многолетних уровней. В Минздраве добавили, что в основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.

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По данным ведомства, в Николаеве и области гепатитом заболели 47 человек, из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу. У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек.

Ранее сообщалось, что в Николаеве зафиксировано около 40 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шестерых детей. Диагноз заболевания подтвержден у 16 человек. Причиной заболевания, согласно ряду выводов, стала вода из пунктов разлива. Позже в местной Госпотребслужбе заявили, что проверят всех продавцов питьевой воды на разлив.

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Новости Украины, Гепатит, Заболевания, Минздрав, Министерство здоровья Украины, МОН, Украина, Эпидемия.
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