В ГПСУ рассказали, сколько людей прошли биометрический контроль

С начала года биометрический контроль при въезде в Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч – граждане РФ, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"В целом с начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые согласно решению СНБО должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысяч почти 15,5 тысяч – граждане Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

О.Слободян отметил, что база биометрического контроля только начала наполнятся, поэтому увязывать непропуск граждан в Украину с её функционированием преждевременно.

По информации Госпогранслужбы, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 контрольных пункта въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.